Андрей Тихонов назвал сборные Франции и Португалии фаворитами ЧМ-2026

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и сборной России Андрей Тихонов назвал Францию и Португалию главными фаворитами на победу в чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в истории в турнир принимают участие 48 команд.

«Фавориты — Франция и Португалия. Я думаю, Мбаппе обгонит Месси. Бразилия дальше 1/16 не пройдет. Я за Францию и Португалию. Роналду или Месси? Месси уже забил пять, а Роналду — всего два. Это большая разница», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Франция уже гарантировала себе место в плей-офф. В 1/16 финала турнира команда сыграет со Швецией.

Португалия в двух матчах группового этапа ЧМ набрала 4 очка и занимает второе место в группе K. 28 июня команда сыграет с лидером квартета — Колумбией. Встреча начнется в 02.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.