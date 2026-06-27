ДР Конго — Узбекистан

С учетом товарищеских матчей ДР Конго не выигрывает в основное время на протяжении пяти встреч — два поражения при трех ничьих. В рамках ЧМ-2026 конголезцы сыграли вничью с Португалией (1:1) и уступили Колумбии (0:1). В случае победы над Узбекистаном ДР Конго выйдет в плей-офф со второго или, что вероятнее, третьего места. В случае равенства очков первоочередной показатель для определения мест — разница мячей, которая сейчас ощутимо лучше у Португалии («плюс пяти» против «минус одного»).

У Узбекистана безвыигрышная серия насчитывает пять матчей — одна ничья и четыре поражения подряд. На ЧМ-2026 команда Фабио Каннаваро проиграла Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Впрочем, у футболистов Узбекистана есть шанс пролезть в плей-офф с третьего места в группе. Для этого узбекским футболистам нужно разгромить ДР Конго с разницей в восемь мячей. При этом, если Узбекистан не проиграет ДР Конго, то поможет выйти в плей-офф сборной Ирана.