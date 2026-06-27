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Сегодня, 13:30
Колумбия — Португалия, ДР Конго — Узбекистан: онлайн-трансляция матчей чемпионата мира
Игры третьего тура группового турнира ЧМ-2026.
ДР Конго — Узбекистан
С учетом товарищеских матчей ДР Конго не выигрывает в основное время на протяжении пяти встреч — два поражения при трех ничьих. В рамках ЧМ-2026 конголезцы сыграли вничью с Португалией (1:1) и уступили Колумбии (0:1). В случае победы над Узбекистаном ДР Конго выйдет в плей-офф со второго или, что вероятнее, третьего места. В случае равенства очков первоочередной показатель для определения мест — разница мячей, которая сейчас ощутимо лучше у Португалии («плюс пяти» против «минус одного»).
У Узбекистана безвыигрышная серия насчитывает пять матчей — одна ничья и четыре поражения подряд. На ЧМ-2026 команда Фабио Каннаваро проиграла Колумбии (1:3) и Португалии (0:5). Впрочем, у футболистов Узбекистана есть шанс пролезть в плей-офф с третьего места в группе. Для этого узбекским футболистам нужно разгромить ДР Конго с разницей в восемь мячей. При этом, если Узбекистан не проиграет ДР Конго, то поможет выйти в плей-офф сборной Ирана.
Колумбия — Португалия
Сборная Колумбии набрала хороший ход. Она идет на серии из четырех побед с учетом двух выигрышей в начале июня в товарищеских матчах с Иорданией (2:0) и Коста-Рикой (3:1). Уже на чемпионате мира команда Нестора Лоренсо победила Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0). Победа или ничья в матче с Португалией сохранит за Колумбией первое место в группе K.
Португалия не проигрывает на протяжении семи встреч — пять побед при двух ничьих. На ЧМ-2026 команда Роберто Мартинеса сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и разгромила Узбекистан (5:0), что досрочно вывело ее в плей-офф. Вопрос — итоговое место. Победа над Колумбией позволит Португалии финишировать первой в группе, а ничья оставит на втором месте. В случае поражения от колумбийцев португальцам придется оглядываться на параллельный матч, поскольку ДР Конго имеет теоретические шансы на вторую строчку.
Где смотреть трансляции матчей последнего тура группы K
Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет матч между сборными ДР Конго и Узбекистана. Смотреть игру Колумбия — Португалия в прямом эфире смогут подписчики «Кинопоиска».
Кто и когда сыграет 28 июня в группе K на ЧМ-2026
Оба матча третьего тура начнутся в одно время — в 02:30 по московскому времени. В Майами на стадионе Hard Rock состоится игра Колумбия — Португалия, а в Атланте на арене Mercedes-Benz пройдет матч ДР Конго — Узбекистан.
В ночь на воскресенье, 28 июня, на ЧМ-2026 состоятся матчи группы К Колумбия — Португалия и ДР Конго — Узбекистан.
В ночь на воскресенье, 28 июня, на чемпионате мира по футболу пройдут заключительные матчи в группе K. Все четыре сборные этого квартета имеют шансы на попадание в плей-офф ЧМ-2026. Лидирует Колумбия (шесть очков), далее следуют Португалия (четыре), ДР Конго (одно) и Узбекистан (ноль).
Колумбия и Португалия досрочно пробились в 1/16 финала. В очной игре они определят победителя группы, который на старте плей-офф получит номинально более слабого соперника. При этом португальцы при поражении от Колумбии могут опуститься на третью позицию, если ДР Конго достаточно крупно победит Узбекистан.
При этом победа над Узбекистаном с любым счетом выведет конголезцев в плей-офф как минимум с третьего места. Но и команда Фабио Каннаваро мотивации не лишена — ей нужно побеждать ДР Конго с разницей в восемь мячей.
«СЭ» будет подробно следить за заключительными матчами в группе К. Присоединяйтесь!