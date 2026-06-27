Сборные Панамы и Англии сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 в ночь с 27 на 28 июня. Игра состоится на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko. Следить за ключевыми событиями встречи Панама — Англия можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Сборная Панамы пока не смогла набрать ни одного очка на ЧМ-2026 и занимает последнее место в группе L, команда Англии с четырьмя очками располагается на первой строчке в квартете.