Англия идет первой в группе L, Панама пока не набрала очков

Сборные Панамы и Англии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Панама — Англия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)

Панама после двух туров не набрала очков и занимает четвертое место в группе L. Команда уступила Гане (0:1) и Хорватии (0:1). Англия набрала 4 очка и лидирует в группе. Команда обыграла Хорватию (4:2) и сыграла вничью с Ганой (0:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде