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Сегодня, 13:37

Муслера извинился перед народом Уругвая: «Никогда не думал, что буду настолько страдать из-за футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фернандо Муслера.
Фото Getty Images

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера попросил прощения у болельщиков национальной команды за свое выступление на ЧМ-2026.

Ранее главный тренер сборной Марсело Бьелса рассказал, что Муслера сам попросил заменить его в перерыве матча с Испанией (0:1) в 3-м туре группового турнира. 40-летний вратарь пропустил после единственного удара испанцев в створ.

— Я никогда не прятался и всегда был готов отвечать за свои поступки. И сейчас это самый близкий и искренний способ обратиться ко всем уругвайцам. Никогда не мог представить, что буду настолько страдать из-за футбола, особенно учитывая всю работу, которую проделал, и то, как тщательно готовился. После окончания матча, когда в раздевалке ребята немного успокоились, я сказал им именно это.

Сегодня получилось так, что, несмотря на всю подготовку, я провел неудачный чемпионат мира. Я попросил прощения у ребят и прошу прощения у всего народа Уругвая, хотя понимаю, что одних извинений недостаточно, — приводит слова Муслеры TyC Sports.

С 2 очками Уругвай занял третье место в группе H и лишился шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.

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