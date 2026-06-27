В Броктоне четыре человека получили ранения в результате стрельбы после матча ЧМ-2026

В Броктоне (штат Массачусетс, США) после матча чемпионата мира-2026 между Кабо-Верде и Саудовской Аравией, произошли несколько перестрелок, сообщает NBC News.

Отмечается, что в результате инцидента ранения получили четыре человека. Всех пострадавших доставили в больницу, а полиция опубликовала фотографии одного из подозреваемых и обратилась к общественности за помощью в его опознании.

27 июня сборная Кабо-Верде сыграла вничью со сборной Саудовской Аравии (0:0) в матче 3-го тура группового турнира ЧМ-2026 и вышла в плей-офф, где встретится с Аргентиной.

В Броктоне живут около 20 тысяч выходцев из Кабо-Верде. Многие из них вышли на улицы города после сенсационного попадания своей сборной в 1/16 финала чемпионата мира.