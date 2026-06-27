Сборные Хорватии и Ганы встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). Стартовый свисток прозвучит в 00.00 по московскому времени. Матч Хорватия — Гана можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа L.

28 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

Хорватия после двух туров набрала 3 очка и занимает третье место в группе L. Команда уступила Англии (2:4) и обыграла Панаму (1:0). Гана набрала 4 очка и идет второй в группе. Команда победила Панаму (1:0) и сыграла вничью с Англией (0:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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