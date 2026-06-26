Египет — Иран: во сколько начало матча группового этапа ЧМ
Египет и Иран сыграют в чемпионате мира-2026 26 июня
Сборные Египта и Ирана сыграют в 3-м туре группового этапа чемпионата мира-2026 в субботу, 27 июня. Матч пройдет на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Стартовый свисток прозвучит в 06.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск». Следить за ключевыми событиями встречи Египет — Иран можно в матч-центре на нашем сайте.
Сборная Египта набрала четыре очка и занимает первое место в группе G, команда Ирана с двумя очками располагается на второй строчке в квартете.
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