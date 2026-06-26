Рианчо надеется увидеть фантастическую победу Испании над Уругваем на ЧМ-2026

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Уругвай — Испания на чемпионате мира-2026.

«Уругвай — очень конкурентоспособная команда. Все футболисты этой сборной отличаются боевыми качествами. Испания должна контролировать матч за счет своих переходов из обороны в атаку. Надеюсь, на достойное выступление сборной Испании и фантастическую победу», — сказал Рианчо «СЭ».

Сборные Уругвая и Испании встретятся в 3-м туре группового этапа чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня, в 03:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)

Для выхода в плей-офф сборной Уругвая необходима победа над командой Испании. В случае любого другого результата уругвайцам придется рассчитывать на исход параллельного матча между сборными Кабо-Верде и Саудовской Аравии, а также на результаты команд, которые займут третьи места в других группах.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ходом игры Уругвай — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.