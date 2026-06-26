Франция разгромила Норвегию на ЧМ-2026, Дембеле сделал хет-трик, у Мбаппе два голевых паса

Сборная Франции обыграла сборную Норвегии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2026 — 4:1. Игра проходила на стадионе «Джилетт» в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

У французов хет-трик в первом тайме сделал Усман Дембеле, во второй половине отметился Дезире Дуэ. Две результативные передачи отдал Килиан Мбаппе. У норвежцев мяч на счету Тело Осгора.

Во второй половине форвард сборной Норвегии Йорген Ларсен не реализовал пенальти. У норвежцев матч на скамейке запасных провели форвард Эрлин Холанн и хавбек Мартин Эдегор.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пропустил игру из-за смерти матери.

Франция набрала 9 очков и заняла первое место в группе I. Норвегия с 6 очками стала второй и сыграет в плей-офф с Кот-д'Ивуаром. Соперник Франции определится позже.

Сенегал набрал 3 очка и финишировал третьим. Ирак не набрал ни одного очка и покинул турнир.