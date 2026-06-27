Представитель Овечкина допустил визит хоккеиста на финал чемпионата мира-2026 по футболу

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном визите форварда на финальный матч чемпионата мира-2026 по футболу.

«Он может посетить игру, а может и нет. Я знаю о его планах, но пока не буду говорить. Все под контролем», — сказал Чистяков «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных.

Финал мирового первенства пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).