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Сегодня, 17:42

Представитель Овечкина допустил визит хоккеиста на финал чемпионата мира-2026 по футболу

Александр Абустин
корреспондент

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном визите форварда на финальный матч чемпионата мира-2026 по футболу.

«Он может посетить игру, а может и нет. Я знаю о его планах, но пока не буду говорить. Все под контролем», — сказал Чистяков «СЭ».

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных.

Финал мирового первенства пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

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