Бьелса: «Муслера сам попросил замену в перерыве матча Уругвая с Испанией»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал замену голкипера Фернандо Муслеры в перерыве матча с Испанией (0:1) в 3-м туре группового турнира ЧМ-2026.

После первого тайма вместо 40-летнего вратаря на поле вышел Серхио Рочет. Муслера пропустил после единственного удара испанцев в створ.

«Муслера сам принял решение покинуть поле в перерыве». — приводит слова Бьелсы Montevideo.

С 2 очками Уругвай занял третье место в группе H и лишился шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026.