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Сегодня, 13:31

Глава селекционной службы «Краснодара» Бузникин: «Ленини замечательно выступает на чемпионате мира»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии «СЭ» оценил выступление полузащитника команды Кевина Ленини за сборную Кабо-Верде на чемпионате мира-2026.

«Кевин Ленини замечательно выступает на чемпионате мира, как и вся сборная Кабо-Верде. Для них это сказка, они стремились попасть на этот турнир. Думаю, он сейчас счастлив, находится в своем прайме и осуществил свою мечту», — сказал Бузникин.

Ленини отыграл все три матча в групповом турнире и 22 июня забил гол в матче против Уругвая.

В групповом турнире африканская сборная трижды сыграла вничью — с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). С 3 очками Кабо-Верде заняло второе место в группе H и сыграет с Аргентиной в 1/16 финала.

Футболисты Кабо-Верде празднуют выход в&nbsp;плей-офф ЧМ-2026.Кабо-Верде — в плей-офф ЧМ! Дальше Возинья и Ленини сыграют против Месси
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