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Сегодня, 13:45

В «Краснодаре» заявили, что Кордоба поехал на чемпионат мира-2026 с травмой

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии «СЭ» оценил выступление нападающего команды Джона Кордобы за сборную Колумбии на чемпионате мира-2026.

«Насколько я знаю, Кордоба уезжал в сборную с повреждением. В последней игре он сыграл, поучаствовал в победном голе. Надеемся, что он будет играть больше», — сказал Бузникин.

Кордоба вышел на поле на 58-й минуте матча 2-го тура группового турнира против ДР Конго (1:0), заменив Луиса Суареса.

Колумбия с 6 очками лидирует в группе К. Команда гарантировала выход в плей-офф.

В 3-м туре колумбийцы сыграют против сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня и начнется 2.30 по московскому времени.

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