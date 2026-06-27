В «Краснодаре» заявили, что Кордоба поехал на чемпионат мира-2026 с травмой

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в комментарии «СЭ» оценил выступление нападающего команды Джона Кордобы за сборную Колумбии на чемпионате мира-2026.

«Насколько я знаю, Кордоба уезжал в сборную с повреждением. В последней игре он сыграл, поучаствовал в победном голе. Надеемся, что он будет играть больше», — сказал Бузникин.

Кордоба вышел на поле на 58-й минуте матча 2-го тура группового турнира против ДР Конго (1:0), заменив Луиса Суареса.

Колумбия с 6 очками лидирует в группе К. Команда гарантировала выход в плей-офф.

В 3-м туре колумбийцы сыграют против сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня и начнется 2.30 по московскому времени.