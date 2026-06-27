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Сегодня, 16:12

Самедов допускает, что Кабо-Верде может обыграть сборную Аргентины в 1/16 финала ЧМ-2026

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выхода Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира-2026.

«Грандиозное достижение для них. Меня это сильно удивило. Кабо-Верде — большие молодцы. Дальше 1/16 финала, посмотрим, что они покажут. Вспомните матч Саудовской Аравии с Аргентиной на прошлом чемпионате. Все может быть», — сказал Самедов «СЭ».

Сборная Кабо-Верде по результатам матча с Саудовской Аравией (0:0) заняла второе место в таблице группы H ЧМ-2026 и вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины.

Футболисты Кабо-Верде празднуют выход в&nbsp;плей-офф ЧМ-2026.Кабо-Верде — в плей-офф ЧМ! Дальше Возинья и Ленини сыграют против Месси

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