Сборные ДР Конго и Узбекистана встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени. Матч ДР Конго — Узбекистан можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

ДР Конго после двух туров набрала 1 очко и занимает третье место в группе K. Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1). Узбекистан не набрал очков и идет четвертым. Команда проиграла Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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