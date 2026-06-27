Сборные Колумбии и Португалии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени. Матч Колумбия — Португалия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)

Колумбия после двух туров набрала 6 очков и лидирует в группе K. Команда обыграла Узбекистан (3:1) и ДР Конго (1:0). Португалия набрала 4 очка и идет второй. Команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и разгромила Узбекистан (5:0).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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