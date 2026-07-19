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Сегодня, 21:29

Ямаль станет первым игроком-тинейджером, который примет участие в финалах ЧЕ и ЧМ

Сергей Филин
Ламин Ямаль.
Фото AFP

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль станет первым футболистом, которому удастся сыграть в финалах чемпионата Европы и мира к 19 годам, сообщает Opta.

Вингер выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч с Аргентиной в финале ЧМ-2026.

По данным Squawka, самым молодым участником финала ЧМ является бразилец Пеле. Нападающий сыграл в решающем матче на турнире 1958 года, когда ему было 17 лет и 249 дней.

Второй самый молодой участник финалов ЧМ — итальянский защитник Джузеппе Бергоми (18 лет 201 день на турнире 1982 года). Ямаль занимает третье место среди тинейджеров-финалистов мирового первенства. Сегодня он выйдет на поле в возрасте 19 лет 6 дней.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и начнется в 22.00 (мск). Испанцы могут стать чемпионами мира во второй раз в истории, аргентинцы — в четвертый. Также Аргентина будет защищать титул — она взяла золото на ЧМ-2022, победив в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина.

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Чемпионат мира. Финал.
19 июля, 22:00. New York/New Jersey Stadium (Нью-Йорк)
Испания
Аргентина
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