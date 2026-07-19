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Сегодня, 21:30

Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 19 июля

Мбаппе лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Французский нападающий Килиан Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке чемпионата мира по футболу 2026 года. Он забил 10 голов в 8 матчах.

10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года

Килиан Мбаппе (Франция) — 10 голов

Лионель Месси (Аргентина) — 8

Джуд Беллингем (Англия) — 7

Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7

Усман Дембеле (Франция) — 6

Гарри Кейн (Англия) — 6

Микель Оярсабаль (Испания) — 5

Хулиан Киньонес (Мексика) — 4

Исмаила Сарр (Сенегал) — 4

Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4

Сборные Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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