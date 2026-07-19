Гонка бомбардиров ЧМ-2026 по футболу на 19 июля
Французский нападающий Килиан Мбаппе лидирует в бомбардирской гонке чемпионата мира по футболу 2026 года. Он забил 10 голов в 8 матчах.
10 лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года
Килиан Мбаппе (Франция) — 10 голов
Лионель Месси (Аргентина) — 8
Джуд Беллингем (Англия) — 7
Эрлинг Холанд (Норвегия) — 7
Усман Дембеле (Франция) — 6
Гарри Кейн (Англия) — 6
Микель Оярсабаль (Испания) — 5
Хулиан Киньонес (Мексика) — 4
Исмаила Сарр (Сенегал) — 4
Винисиус Жуниор (Бразилия) — 4
Сборные Испании и Аргентины встретятся в финальном матче чемпионата мира по футболу в воскресенье, 19 июля. Игра состоится на арене «Нью-Йорк/Нью-Джерси Стэдиум», стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
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