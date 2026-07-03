Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:29

Симон сыграл пятый подряд «сухой» матч на чемпионатах мира

Павел Лопатко

Вратарь сборной Испании Унаи Симон не пропустил в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 со сборной Австрии (3:0).

Этот «сухой» матч 29-летнего голкипера стал для него пятым подряд на чемпионатах мира (начиная с декабря 2022 года, когда Испания сыграла 0:0 с Марокко, но проиграла в серии пенальти), и он сравнялся с рекордом Вальтера Дзенги, установленным в сборной Италии в 1990 году.

Испания разгромила Австрию в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии

Кроме того, Симон теперь не пропускает голы в матчах чемпионата мира уже 519 минут, побив абсолютный рекорд Дзенги, составлявший 517 минут, установленный в 1990 году, уточняет пресс-служба Международной федерации футбола.

У Симона 62 матча за сборную, в которых он пропустил 48 голов. В 28 встречах он сыграл на ноль.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Унаи Симон
Чемпионат мира по футболу
Сборная Испании по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)
Испания выиграла матч плей-офф чемпионата мира впервые с 2010 года
Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии
ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/16 финала: Португалия — Хорватия, Швейцария — Алжир и все игры плей-офф
Ямаль признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Испания — Австрия
Величие Аргентины — не только в Месси, но и в ее тренере. Скалони построил потрясающую команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Де ла Фуэнте: «Во всех аспектах Испания была почти идеальна в матче с Австрией, но нам нужно продолжать прибавлять»

Сетка плей-офф ЧМ-2026: кто с кем играет и на кого выходит (обновляется)

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости