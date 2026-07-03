Нагельсманн уволен с поста главного тренера сборной Германии

Юлиан Нагельсманн покинул пост главного тренера сборной Германии после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза (DFB).

Германия уступила Парагваю (1:1, пенальти 3:4) в 1/16 финала ЧМ-2026. После игры 38-летний Нагельсманн заявлял, что готов продолжить работу в национальной команде.

Специалист возглавлял сборную Германии с 2023 года. До этого он тренировал «Баварию», «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

После отставки Нагельсманна одним из претендентов на освободившуюся должность является бывший тренер «Майнца», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Юрген Клопп. 59-летний специалист полтора года работает консультантом спортивной компании «Ред Булл» после того, как прервал тренерскую карьеру летом 2024 года.