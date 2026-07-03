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Сегодня, 00:26

Де ла Фуэнте: «Во всех аспектах Испания была почти идеальна в матче с Австрией, но нам нужно продолжать прибавлять»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Великие команды проявляют себя именно тогда, когда это необходимо... Я думаю, сегодня мы увидели отличный матч. Я доволен, потому что во всех аспектах мы были почти идеальны, но нам нужно продолжать прибавлять. Каждый матч теперь будет очень сложным. В 1/8 финала соперники становятся ещё более требовательными... Всегда можно прибавить, и, кроме того, это то, чего требует эта команда. Эти игроки всегда хотят большего и большего. Оярсабаль показал свой футбольный потенциал, как и все его партнёры по команде. Они провели выдающийся матч», — приводит официальный сайт ФИФА слова де ла Фуэнте.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
3:0
Австрия
Испания разгромила Австрию в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.Мощная Испания вернулась. И это плохая новость для Португалии и Хорватии
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Чемпионат мира по футболу 2026

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