Де ла Фуэнте: «Во всех аспектах Испания была почти идеальна в матче с Австрией, но нам нужно продолжать прибавлять»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над Австрией (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Великие команды проявляют себя именно тогда, когда это необходимо... Я думаю, сегодня мы увидели отличный матч. Я доволен, потому что во всех аспектах мы были почти идеальны, но нам нужно продолжать прибавлять. Каждый матч теперь будет очень сложным. В 1/8 финала соперники становятся ещё более требовательными... Всегда можно прибавить, и, кроме того, это то, чего требует эта команда. Эти игроки всегда хотят большего и большего. Оярсабаль показал свой футбольный потенциал, как и все его партнёры по команде. Они провели выдающийся матч», — приводит официальный сайт ФИФА слова де ла Фуэнте.

В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.