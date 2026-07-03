Роналду и Модрич выйдут в старте на матч 1/16 финала чемпионата мира

Сборные Португалии и Хорватии назвали стартовые составы на матч 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Ренату Вейга, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Витинья, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Педру Нету, Жоау Феликс, Криштиану Роналду.

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Йосип Шутало, Марин Понграчич, Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Иван Перишич, Анте Будимир.

Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто. Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Португалия заняла второе место в группе К, набрав пять очков в трех турах. Хорватия финишировала второй в группе L с шестью очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.