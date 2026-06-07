Возле базы сборной Англии в Канзас-Сити произошла стрельба, около 12 человек пострадали

Не менее 12 человек пострадали в результате стрельбы неподалеку от спортивной базы и отеля сборной Англии в Канзас-Сити (штат Миссури, США), сообщает газета The New York Times.

«Полицейские были направлены на место происшествия после того, как услышали выстрелы», — сообщил представитель полиции Канзас-Сити Джей Бекчина.

Три женщины госпитализированы, еще девять человек обратились к медикам самостоятельно. На данный момент никто не задержан, полиция продолжает патрулировать район происшествия.

Игроки и персонал английской сборной находятся в Палм-Бич (штат Флорида), где завершают подготовку к чемпионату мира-2026. В групповом турнире Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.