Сборная Египта по футболу сыграет в группе G в финальном турнире чемпионата мира — 2026. Команда Хоссама Хасана сыграет с Бельгией, Ираном и Новой Зеландии. «СЭ» публикует расписание египетской сборной.

Расписание сборной Египта в групповом этапе ЧМ-2026

15 июня (понедельник)

22:00. Бельгия — Египет — стадион Lumen Field в Сиэтле (США)

22 июня (понедельник)

04:00. Новая Зеландия — Египет — стадион BC Place в Ванкувере (Канада)

27 июня (суббота)

06:00. Египет — Иран — стадион Lumen Field в Сиэтле (США)

Время начала — московское.

Календарь игр всех сборных доступен в разделе Чемпионат мира 2026 на сайте «СЭ».

ЧМ по футболу-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде