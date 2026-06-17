Салиба: «В первом тайме Франция играла плохо, Сенегал был лучше нас»

Защитник сборной Франции Вильям Салиба прокомментировал победу над Сенегалом (3:1) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«В первом тайме мы играли плохо, соперники были лучше нас. У них было больше моментов, чем у нас, но, несмотря на это, нам удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Во втором тайме мы вышли с лучшим настроем и играли лучше. Думаю, мы хорошо компенсировали ошибки первого тайма. Надеюсь, Мбаппе будет продолжать забивать на протяжении всего турнира», — приводит L'Equipe Салиба.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.