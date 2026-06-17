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17 июня, 05:04

Салиба: «В первом тайме Франция играла плохо, Сенегал был лучше нас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Вильям Салиба против Садио Мане.
Фото Imagn Images, Reuters

Защитник сборной Франции Вильям Салиба прокомментировал победу над Сенегалом (3:1) в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026.

«В первом тайме мы играли плохо, соперники были лучше нас. У них было больше моментов, чем у нас, но, несмотря на это, нам удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Во втором тайме мы вышли с лучшим настроем и играли лучше. Думаю, мы хорошо компенсировали ошибки первого тайма. Надеюсь, Мбаппе будет продолжать забивать на протяжении всего турнира», — приводит L'Equipe Салиба.

Франция набрала 3 очка и вышла на первое место в группе I. Сенегальцы — на последней строчке. Во 2-м туре ЧМ-2026 французы встретятся с Ираком, а Сенегал сыграет против Норвегии. Оба матча пройдут 23 июня.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе празднует гол в&nbsp;ворота Сенегала в&nbsp;матче ЧМ-2026 16&nbsp;июня.Франция дожала Сенегал после невразумительного тайма, а Мбаппе установил сразу три рекорда!
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