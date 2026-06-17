Месси оформил дубль в матче с Алжиром

Аргентина удвоила преимущество в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

На 60-й минуте капитан аргентинцев Лионель Месси, который проводит 200-й матч на международном уровне, был первым на добивании и отправил мяч мимо вратаря алжирцев Люка Зидана.

Для 38-летнего аргентинца это 15-й гол на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел немца Герда Мюллера и француза Килиана Мбаппе и поднялся на вторую строчку, сравнявшись с бразильцем Роналдо. Список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира возглавляет немец Мирослав Клозе — 16 голов.

Всего на счету Месси 119 голов и 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.