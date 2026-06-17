Сборные Австрии и Иордании сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года в среду, 17 июня. Игра будет проходить на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе (США), стартовый свисток прозвучит в 7.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

За основными событиями и результатом игры Австрия — Иордания можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа J.

17 июня, 07:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике, в турнире участвуют 48 команд. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также лучшие восемь сборных из числа занявших третье место.