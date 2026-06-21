Рафинья из-за травмы может пропустить оставшуюся часть ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья получил травму подколенного сухожилия и рискует пропустить остаток чемпионата мира-2026, сообщает журналист Хави Эрнандес Наварро.

Повреждение футболист получил в матче второго тура группового турнира против сборной Гаити. Встреча прошла в ночь на 20 июня и завершилась победой бразильцев со счетом 3:0. Рафинья вышел в стартовом составе, однако был заменен в концовке первого тайма из-за травмы.

«Рафинья вновь повредил подколенное сухожилие, и его участие в оставшейся части чемпионата мира практически исключено», — написал Наварро.

Позднее журналист сообщил, что травму игрока подтвердила Бразильская конфедерация футбола. По его информации, Рафинья остается в расположении национальной команды и продолжает восстановление, однако его возвращение на поле до окончания турнира остается под вопросом.

Ранее бразильский футболист уже сталкивался с аналогичными проблемами. Из-за травм подколенного сухожилия в сентябре 2025 года и марте 2026-го он суммарно пропустил 20 матчей за «Барселону» и сборную Бразилии.

29-летний Рафинья провел за национальную команду 41 матч и забил 11 мячей.