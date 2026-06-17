В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев перенес начало рабочего дня в четверг, 18 июня из-за первого матча сборной страны по футболу на ЧМ-2026.

В ночь на 18 июня Узбекистан сыграет с Колумбией в матче 1-го тура групповой стадии турнира. Игра начнется в 7:00 по узбекистанскому времени (5.00 мск).

«Чтобы создать условия для наших болельщиков, учитывая, что эти матчи начинаются довольно рано по узбекистанскому времени, наш президент установил начало завтрашнего рабочего дня с 10 часов. Конечно, наш уважаемый президент, как и наш 40-миллионный народ, очень ждет этот матч... Президент завтра посмотрит этот матч в кругу своей семьи, вместе с внуками», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента Узбекистана, Шерзода Асадова.

Сборная Узбекистана впервые в истории примет участие в чемпионате мира по футболу. По итогам жеребьевки групповой стадии команда попала в группу K вместе с Колумбией, Португалией и Конго.