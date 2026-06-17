Бондаренко о сборной Марокко: «Из 26 футболистов, включенных в заявку на ЧМ, 20 родились не в этой стране»

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко, много лет проживший в Африке, в интервью «СЭ» поделился мнением о составе сборной Марокко на ЧМ-2026.

— Кто из представителей Африки в стартовом туре ЧМ-2026 показал самый яркий футбол?

— Больше всего мне понравилась сборная Марокко. С Бразилией сыграла очень организованно, дисциплинированно. Африканским командам это несвойственно. Там много индивидуально сильных исполнителей, но играют они как бог на душу положит.

— Так про африканцев говорили лет двадцать назад. Неужели в этом смысле ничего не изменилось?

— К сожалению. Марокканцы — приятное исключение. Вот у них командная игра отлажена. Они великолепно готовы физически, излучают уверенность, вообще никого не боятся. Вы в курсе, что из 26 футболистов, включенных в заявку на чемпионат мира, 20 родились не в Марокко?

— А где же?

— В Европе! Там они и играют, причем в элитных клубах. «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Марсель», ПСВ... Все это и позволило четыре года назад на чемпионате мира в Катаре совершить прорыв. Сейчас из африканских сборных Марокко — самая организованная. Следом идут Сенегал и Кот-д'Ивуар.

— В 2022-м марокканцы дошли до полуфинала. Сегодня такой сценарий возможен?

— В восьмерочку должны залезть. А дальше уже зависит от сетки.

В 1-м туре группы C сборная Марокко сыграла вничью с Бразилией (1:1). Команда проведет следующий матч на турнире 20 июня против Шотландии.