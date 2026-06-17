Португалия — ДР Конго: Роналду и Бруну Фернандеш выйдут на поле с первых минут, Бонгонда в запасе
Португалия и ДР Конго объявили составы команд на матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу-2026.
Португалия: Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Педро Нето.
Запасные: Жозе Са, Руй Силва, Семеду, Диаш, Далот, Инасиу, Кошта, Нунеш, Невеш, Рамуш, Феликс, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.
ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Э. Кайембе, Бакамбу, Висса.
Запасные: Фаюлу, Эполо, Батубинсика, Й. Кайембе, Калюлю, Бонгонда, Садики, Тшибола, Пикель, Сипенга, Какута, Элиа, Майеле, Банза.
Матч Португалия — ДР Конго пройдет в среду, 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Начало игры — в 20.00 (мск).
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Португалия — ДР Конго.