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17 июня, 18:42

Португалия — ДР Конго: Роналду и Бруну Фернандеш выйдут на поле с первых минут, Бонгонда в запасе

Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Португалия и ДР Конго объявили составы команд на матч 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу-2026.

Португалия: Кошта, Канселу, Араужу, Вейга, Мендеш, Витинья, Бернарду Силва, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, Педро Нето.

Запасные: Жозе Са, Руй Силва, Семеду, Диаш, Далот, Инасиу, Кошта, Нунеш, Невеш, Рамуш, Феликс, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Капуади, Туанзебе, Мбемба, Масуаку, Мукау, Мутуссами, Э. Кайембе, Бакамбу, Висса.

Запасные: Фаюлу, Эполо, Батубинсика, Й. Кайембе, Калюлю, Бонгонда, Садики, Тшибола, Пикель, Сипенга, Какута, Элиа, Майеле, Банза.

Матч Португалия — ДР Конго пройдет в среду, 17 июня на «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США). Начало игры — в 20.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Португалия — ДР Конго.

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Чемпионат мира. Группа K.
17 июня, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Португалия
1:1
ДР Конго

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