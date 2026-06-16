В матче Саудовская Аравия — Уругвай подали больше всего угловых с начала ЧМ-2026

В первые 36 минут в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Саудовская Аравия — Уругвай (1:1) был подан всего один угловой, но в оставшееся время игры их было 17.

Как уточняет пресс-служба Международной федерации футбола, 18 угловых — это самый высокий показатель в матче чемпионата мира 2026 года на данный момент. Четыре угловых подали футболисты из Саудовской Аравии, остальные — игроки сборной Уругвая.

Уругвай с 1 очком занимает первое место в таблице группы H ЧМ-2026, Саудовская Аравия (1 очко) идет на втором месте.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max