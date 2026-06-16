Тренер сборной Саудовской Аравии Донис: «Уругвай — очень энергичная команда. У игроков большой опыт»
Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис прокомментировал ничью с Уругваем (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.
«Уругвай — очень энергичная команда. У игроков большой опыт, и есть глубина скамейки. Когда ты сталкиваешься с таким соперником, получить одно очко — это позитив.
Мне нужно лучше узнать свою команду. Мне нужно создать конкурентоспособную команду, и вполне логично, что для этого нам нужно время. Сегодняшний результат дает нам преимущество.
Ничья в матче с Испанией может быть самым большим сюрпризом на этом чемпионате мира. Сборная Кабо-Верде была очень конкурентна, очень сильна. Фавориты группы не изменились. Это Испания и Уругвай», — цитирует 56-летнего грека AP.
Сборная Саудовской Аравии занимает второе место в таблице группы H ЧМ-2026. 21 июня она сыграет с Испанией.