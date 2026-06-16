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Тренер сборной Саудовской Аравии Донис: «Уругвай — очень энергичная команда. У игроков большой опыт»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис прокомментировал ничью с Уругваем (1:1) в матче первого тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

«Уругвай — очень энергичная команда. У игроков большой опыт, и есть глубина скамейки. Когда ты сталкиваешься с таким соперником, получить одно очко — это позитив.

Мне нужно лучше узнать свою команду. Мне нужно создать конкурентоспособную команду, и вполне логично, что для этого нам нужно время. Сегодняшний результат дает нам преимущество.

Ничья в матче с Испанией может быть самым большим сюрпризом на этом чемпионате мира. Сборная Кабо-Верде была очень конкурентна, очень сильна. Фавориты группы не изменились. Это Испания и Уругвай», — цитирует 56-летнего грека AP.

Сборная Саудовской Аравии занимает второе место в таблице группы H ЧМ-2026. 21 июня она сыграет с Испанией.

Саудовская Аравия сыграла вничью с&nbsp;Уругваем (1:1).День сенсационных ничьих на ЧМ: теперь Уругвай с трудом спас игру с Саудовской Аравией

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