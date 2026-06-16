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Судейство

16 июня, 07:27

Хассан — об эпизоде в матче Бельгия — Египет: «Это был стопроцентный пенальти»

Павел Лопатко

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан остался недоволен судейством в матче 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 с Бельгией (1:1).

«Что меня удивляет, так это то, что не было вмешательства ВАР и арбитр даже не подумал вернуться и проверить этот момент или остановить игру. Это был стопроцентный пенальти. Если бы это произошло с нами, его бы назначили», — цитирует Хассана Reuters.

Максим Де&nbsp;Кейпер (справа).Бельгия — Египет: судья не удалил Де Кейпера

Речь идет об эпизоде на 89-й минуте, когда полузащитник сборной Египта Ахмед Сайед упал в чужой штрафной после контакта с защитником бельгийцев Максимом Де Кейпером.

Матч судил бразильский арбитр Рамон Абатти.

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