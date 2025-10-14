Турция — Грузия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборная Турции примет сборную Грузии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Коджаэли» в Измите (Турция), начало — в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

14 октября 2025, 21:45. Kocaeli Stadium (Измит)

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Турция — Грузия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Турция и Грузия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Испанией и Болгарией. Первый матч соперников состоялся 4 сентября и завершился победой турков (3:2).