Турция — Грузия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск
Турция — Грузия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Сборная Турции примет сборную Грузии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на стадионе «Коджаэли» в Измите (Турция), начало — в 21.45 по московскому времени.
Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».
Результат и ключевые события игры Турция — Грузия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.
Турция и Грузия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Испанией и Болгарией. Первый матч соперников состоялся 4 сентября и завершился победой турков (3:2).
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