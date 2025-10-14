Андорра — Сербия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 21.45 мск

Сборные Андорры и Сербии встретятся в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 14 октября. Игра на стадионе «Эстади де ла ФАФ» в Энкампе (Андорра) начнется в 21.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

14 октября 2025, 21:45. Nou Estadi а Encamp (Энкамп)

Игру Андорра — Сербия в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Okko Спорт».

Отслеживать ключевые события игры Андорра — Сербия можно в матч-центре сайта «СЭ».

Андорра и Сербия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Англией, Албанией и Латвией. Первый матч соперников состоялся 10 июня и завершился победой сербов (3:0).