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Сегодня, 01:15

Талалаев: «Категорически не согласен с теми, кто упрекает Тухеля в трусливой тактике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил работу Томаса Тухеля со сборной Англии на ЧМ-2026.

«В тройку лучших тренеров ЧМ-2026 помимо де ла Фуэнте и Скалони я бы включил Тухеля. После полуфинала его заклеймили за отказ от собственных принципов и переход на схему с пятью защитниками. Но ошибки в отдельно взятом матче не могут перечеркнуть общей картины.

Странно, что кто-то не замечает разницы между Англией Саутгейта и Тухеля. При немце в сборной появилась системность, игра стала более атакующей. В четвертьфинале он сумел нейтрализовать главную норвежскую звезду — Холанна. Затем на тайм перекрыл кислород Месси.

Ну и категорически не согласен с теми, кто упрекает тренера в трусливой тактике в матче с Аргентиной. Он все делал правильно с точки зрения логики. Просто не сработало. Бывает.

Тут еще надо учитывать, что на ЧМ-2026 англичане налетали больше всех — 22 тысячи километров! Причем с мексиканцами сражались на высоте 2200 метров, вдобавок из-за удаления защитника целый тайм отбегали вдесятером. Это не могло не сказаться на функциональном состоянии игроков. Если сомневаетесь, попробуйте сами пожить месяц в таком режиме», — написал Талалаев для «СЭ».

Андрей Талалаев, Лионель Месси.«В финале до последнего верил, что Месси сотворит чудо». Колонка Талалаева

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