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14 октября 2025, 09:00

Эстония — Молдавия: трансляция матча отбора ЧМ-2026 начнется в 19.00 мск

Эстония и Молдавия сыграют в отборочном турнире чемпионата мира-2026
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Эстонии примет сборную Молдавии в матче отборочного турнира чемпионата мира в Европе во вторник, 14 октября. Матч пройдет на «А. Ле Кок Арене» в Таллине (Эстония), начало — в 19.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
14 октября 2025, 19:00. А Ле Кок Арена (Таллин)
Эстония
1:1
Молдавия

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Результат и ключевые события игры Эстония — Молдавия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

Эстония и Молдавия в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Норвегией, Израилем и Италией. Первый матч между соперниками состоялся 25 марта и завершился победой эстонцев (3:2).

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