Тшуамени не сыграет против Азербайджана и Исландии

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени не поможет сборной Франции в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Как сообщает Le Parisien, 25-летний француз, получивший красную карточку на 68-й минуте матча с Исландией (2:1), дисквалифицирован на два матча. Таким образом, он не сыграет против Азербайджана (10 октября) и Исландии (13 октября).

Ранее стало известно, что Усман Дембеле и Райан Шерки из-за травм пропустят октябрьский сбор.