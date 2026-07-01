Авербух о ЧМ-2026: «Месси хорошо выступил, легенда»

Серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух рассказал, за кем следит на чемпионате мира по футболу, и назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси легендой.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 национальных сборных.

«Сейчас, конечно, Месси хорошо выступил. Легенда. Обычно аргентинцы очень тяжело вкатываются в чемпионат мира. А здесь достаточно ярко пройдена группа. Месси забивает, конечно, за ними слежу», — приводит слова Авербуха ТАСС.

39-летний Месси провел 3 матча на ЧМ-2026, в которых забил 6 голов. Он лидирует бомбардирской гонке турнира.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде.