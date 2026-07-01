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Сегодня, 07:54

Киньонес: «Спасибо всем, кто поддерживал и верил в сборную Мексики»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хулиан Киньонес.
Фото Reuters

Нападающий сборной Мексики Хулиан Киньонес прокомментировал победу над Эквадором (2:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Его признали лучшим игроком встречи.

«Сегодня самое важное — это командная работа. Можно отличиться как отдельный игрок, но это возможно только благодаря отличной игре всей команды. Таков наш настрой. Мы должны продолжать бороться. Такова жизнь: ты борешься, борешься и борешься, пока не получишь желаемое. Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил в нас», — цитирует официальный сайт ФИФА Киньонеса.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 04:00. Estadio Azteca (Мехико)
Мексика
2:0
Эквадор
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