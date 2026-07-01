Мексика впервые с 1986 года победила в матче плей-офф чемпионата мира

Сборная Мексики выиграла у Эквадора (3:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Как сообщает Opta, мексиканцы одержали первую с 1986 года победу в плей-офф.

Таким образом, завершилась серия из восьми поражений мексиканцев в первых раунда плей-офф на чемпионатах мира. Это была самая длинная подобная серия в истории.

На ЧМ-2022 мексиканцы не вышли из группы, а до этого семь раз подряд проигрывали в 1/8 финала (2018, 2014, 2010, 2006, 2002, 1998, 1994). На ЧМ-1990 сборная Мексики не была допущена из-за скандала, связанного с масштабной фальсификацией возраста игроков на молодежном турнире, а на ЧМ-1986 — дошла до четвертьфинала.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.