Сборная Нидерландов подверглась расистским оскорблениям в интернете после вылета с ЧМ-2026

Игроки сборной Нидерландов подверглись расистским оскорблениям в интернете после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

30 июня Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026 и покинули турнир.

«Мы видим в сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета с турнира. Здесь мы проводим четкую грань. Расизм и дискриминация не должны иметь место нигде: ни в футболе, ни в сети, ни в нашем обществе», — говорится в заявлении KNVB.

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

Куман во второй раз в карьере возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал с национальной командой с 2018 по 2020 год.