Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 09:16

Сборная Нидерландов подверглась расистским оскорблениям в интернете после вылета с ЧМ-2026

Сергей Филин

Игроки сборной Нидерландов подверглись расистским оскорблениям в интернете после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

30 июня Нидерланды проиграли Марокко в серии пенальти (1:1, 2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026 и покинули турнир.

«Мы видим в сети реакции, в которых игроков расистски и дискриминационно оскорбляют после вылета с турнира. Здесь мы проводим четкую грань. Расизм и дискриминация не должны иметь место нигде: ни в футболе, ни в сети, ни в нашем обществе», — говорится в заявлении KNVB.

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

Роналд Куман.«Мне больно, что моя работа завершается так». Куман покинул сборную Нидерландов после провала на ЧМ

Куман во второй раз в карьере возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал с национальной командой с 2018 по 2020 год.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Роналд Куман
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
«Снимаю шляпу перед Месси. Желаю встретиться в финале с Роналду». Колонка Черчесова
Когда играют США — Босния и Герцеговина на ЧМ-2026 по футболу: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала
Ламин Ямаль о ЧМ-2026: «Терпеть не могу групповой этап, обожаю плей-офф»
Тренер сборной Мексики Агирре после матча с Эквадором: «У нас были великие победы, но ни одна не сравнится с этой»
Агент Сантоса оценил игру футболиста на ЧМ-2026: «Отлично справляется»
Авербух о ЧМ-2026: «Месси хорошо выступил, легенда»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник сборной Мексики Мора повторил достижение Пеле на чемпионате мира

Мбаппе — о рекорде Месси на ЧМ: «Пока Лео на турнире, он наверняка забьет еще. Я об этом не думаю»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости