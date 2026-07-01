Йебоа — о поражении Эквадора в 1/16 финала ЧМ-2026: «Мы очень разочарованы»

Нападающий сборной Эквадора Джон Йебоа прокомментировал поражение от сборной Мексики в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

Матч прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) и завершился со счетом 2:0 в пользу мексиканцев.

«Думаю, весь стадион был на их стороне, и это придавало им дополнительные силы. Мы сами ощущали такую поддержку в матче против Германии, поэтому понимаем, что это значит. Конечно, мы очень разочарованы», — цитирует Йебоа пресс-служба ФИФА.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля.