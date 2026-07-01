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Сегодня, 09:39

Агент Сантоса оценил игру футболиста на ЧМ-2026: «Отлично справляется»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» оценил выступление футболиста за сборную Бразилии на чемпионате мира-2026.

«Выступление на чемпионате мира очень важно и значимо для Дугласа. Он отлично справляется со своей работой», — сказал Фрейтас «СЭ».

32-летний Сантос провел на текущем чемпионате мира 4 игры. В 1/8 финала ЧМ Бразилия сыграет с Норвегией. Матч состоится 5 июня и начнется в 23.00 мск.

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