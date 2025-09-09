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9 сентября 2025, 23:49

Франция одержала волевую победу над Исландией в Париже

Руслан Минаев
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Франция дома обыграла Исландию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 2:1.

У хозяев голы забили Брэдли Барколя и Килиан Мбаппе (пенальти), для которого мяч стал 52-м за сборную. Форвард обошел Тьерри Анри и стал вторым бомбардиром национальной команды. У гостей отметился Андри Гудьонсен.

В концовке матча красную карточку получил хавбек французов Орельен Тчуамени.

Франция набрала 6 очков и лидирует в группе D. Исландия (3) — на втором месте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
09 сентября 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)
Франция
2:1
Исландия

В группе H Австрия на выезде обыграла Боснию и Герцеговину — 2:1, Румыния и Кипр завершили матч вничью — 2:2.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
09 сентября 2025, 21:45. Билино Поле (Зеница)
Босния и Герцеговина
1:2
Австрия
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H.
09 сентября 2025, 21:45. ГСП (Никосия)
Кипр
2:2
Румыния

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