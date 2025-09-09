Франция одержала волевую победу над Исландией в Париже
Франция дома обыграла Исландию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 2:1.
У хозяев голы забили Брэдли Барколя и Килиан Мбаппе (пенальти), для которого мяч стал 52-м за сборную. Форвард обошел Тьерри Анри и стал вторым бомбардиром национальной команды. У гостей отметился Андри Гудьонсен.
В концовке матча красную карточку получил хавбек французов Орельен Тчуамени.
Франция набрала 6 очков и лидирует в группе D. Исландия (3) — на втором месте.
В группе H Австрия на выезде обыграла Боснию и Герцеговину — 2:1, Румыния и Кипр завершили матч вничью — 2:2.
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