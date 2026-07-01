Полузащитник сборной Мексики Мора повторил достижение Пеле на чемпионате мира

Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора с первых минут сыграл в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против сборной Эквадора.

Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика) и завершилась со счетом 2:0 в пользу мексиканцев. Мора провел на поле 58 минут.

Полузащитник стал вторым 17-летним и вторым самым молодым игроком (17 лет и 259 дней), вышедшим в стартовом составе на матч плей-офф чемпионата мира. Единственным, кто был младше, остается Пеле — в 1958 году бразилец сыграл против Уэльса в возрасте 17 лет и 239 дней.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго.