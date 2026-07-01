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Сегодня, 09:17

Мбаппе — о рекорде Месси на ЧМ: «Пока Лео на турнире, он наверняка забьет еще. Я об этом не думаю»

Алина Савинова

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сомневается, что сможет превзойти рекорд по голам на чемпионатах мира, пока на турнире продолжает выступать аргентинец Лионель Месси.

В ночь со вторника на среду Франция разгромила Швецию (3:0) в 1/16 финала ЧМ-2026. Мбаппе оформил дубль в этом матче. На его счету теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю француз занимает второе место в истории турнира, уступая только Месси (19 голов). При этом они делят первое место в списке бомбардиров ЧМ-2026 — у них по 5 забитых мячей.

«Как я уже говорил, наша цель — пройти как можно дальше, добраться до финала и попытаться выиграть турнир. Мы идем шаг за шагом. Конечно, чем больше голов забиваешь, тем выше поднимаешься в списке бомбардиров, это очевидно. Но о рекорде я не думаю. Пока Месси на турнире, он наверняка забьет еще. Меня гораздо больше волнует, с кем нам предстоит сыграть дальше и насколько мы близки к нашей главной цели», — приводит AS слова Мбаппе.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем 5 июля.

Килиан Мбаппе забивает свой второй гол в&nbsp;ворота Швеции в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026.В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой

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Килиан Мбаппе
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