«Локомотив» отреагировал на победу Мексики над Эквадором в 1/16 финала ЧМ-2026

Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на победу Мексики над Эквадором (2:0) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Мексика — в 1/8 финала ЧМ-2026! Капитан Сесар Монтес и его команда наконец-то сняли проклятие и спустя семь мундиалей подряд прошли первый раунд плей-офф. Победа над Эквадором — 2:0! Соперником мексиканцев станет победитель пары Англия — ДР Конго. VAMOS MEXICO!», — говорится в сообщении.

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.